Equipes da prefeitura de Campo Grande desenvolvem ações de limpeza e tapa buraco

Por Michelly Perez

Depois do temporal que provocou inúmeros prejuízos na última quarta-feira (4) em Campo Grande. A Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) informou que já finalizou os serviços de remoção de sedimentos e que concentra os esforços em ações de limpeza de bocas de lobo e tapa buraco.

Conforme noticiado anteriormente pelo Jornal O Estado MS, a chuva de 165,2 mm milímetros, que caiu em Campo Grande levou a transbordar trechos de diversos pontos dos córregos Imbirrusu, Prosa e Segredo, que atravessam diferentes bairros da Capital. Além do acúmulo de água ter sido considerado como 71.52% de todo o volume esperado para o mês de janeiro, segundo o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do Mato Grosso do Sul).

Desde as primeiras horas da manhã do dia seguinte (5), a prefeitura desenvolveu uma força-tarefa, com cerca de 200 trabalhadores, 40 caminhões e máquinas, conseguiu desobstruir os trechos de ruas estratégicas para o sistema vário, onde se acumularam barro e sedimentos trazidos pela enxurrada.

“A Sisep informa que mantém equipes nas 7 regiões urbanas executando reparos dos estragos provocados pela chuva de quarta-feira. Foi concluída a remoção de lama e sedimentos levados pela enxurrada e que atrapalhavam o tráfego de veículos em vias de grande movimento.

Continua a limpeza de bocas de lobo, trechos de drenagem, além de tapa buraco. Equipes da Secretaria já trabalham no projeto para reconstrução do trecho da calçada e da ciclofaixa na Avenida Filinto Muller. A gestão está empenhada em ampliar os investimentos em obras de drenagem e controle de enchentes”, informou.

Previsão do Tempo

Conforme informações da coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul), Valesca Fernandes, para este final de semana a expectativa é de tempo firme.

“A previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade devido, a atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica após, a passagem de frente fria.

Não se descartam pancadas de chuvas isoladas, nas regiões norte e nordeste do Estado, devido a uma zona de convergência. As temperaturas mínimas variam entre 17ºC e 19ºC na Região Sul do Estado, e as máximas podem atingir os 34ºC, nas regiões Sudoeste e Pantaneira”, informou.