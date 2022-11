Com orçamento de 32,1 milhões para 2023, Santa Casa elege nova diretoria nesta quinta

Nesta quinta-feira (10), a partir das 18h, acontece a eleição de troca de parte da diretoria executiva, da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, onde 18 novos conselheiros administrativos e a presidência serão eleitos, por meio do voto de 92 de 112 dos associados, na Capital.

A nova diretoria corporativa assume no mês janeiro de 2023 e ficam por três anos, de 2023 a 2025, na administração do maior hospital do estado de Mato Grosso do Sul.

Concorrem para o pleito duas chapas e ambas com colaboradores que já fizeram ou fazem parte da administração da Associação. A eleição acontecerá no auditório “Carroceiro Zé Bonito” e serão duas chapas disputando os votos dos associados.

Seus apoiadores e candidatos às nove vagas do Conselho são: Aleixo Paraguassu Neto, Carlos Ricartes de Oliveira, Eduardo Youssef Ibrahim, Ivan Araújo Brandão, Jary de Carvalho e Castro, João Nelson Lyrio, Marcos Alceu da Silva Villalba, Mário Antônio Cavinatto de Melo e Onésio Bueno Freitas. Além dos candidatos ao Conselho Fiscal: Antônio Urban Filho, Edson Alceu Lazarotto e Valdir José Dall’Angol Zanin. E para suplentes estão: Renato Antônio Pereira de Souza e Renato Paganini.

Já a chapa registrada como “Nova Santa Casa” apoia o retorno do advogado, Esacheu Nascimento. Sua base é composta pelos candidatos ao Conselho: Alcides dos Santos, Antônio Morais Ribeiro Neto, Carlos Roberto Taveira, Marco Antônio Carstens Mendonça, Maria (Eunice) de Souza Sá Silva, Maria Amélia Cunha Figueiredo, Renato Katayama, Sinval Martins Araújo, Tiago Souza de Campos e Martins.

Para o Conselho Fiscal são: Alessandro Oliva Coelho, Heber Xavier e Wellington Luiz Cenze. E de suplentes estão: José de Oliveira Souza e Paulo Roberto dos Santos Pereira.

Logo após a eleição os conselheiros eleitos serão empossados e com os Conselheiros de Administração remanescentes elegerão a nova Diretoria Corporativa e a Comissão de Ética.