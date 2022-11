Inscrições para o Vestibular da UEMS seguem abertas até 24 de novembro

O Processo Seletivo Vestibular 2023 (PSV) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebe inscrições até 24 de novembro de 2022. No Vestibular 2023 estão sendo ofertadas 1.322 vagas em 64 cursos, em 14 cidades. A organização do PSV-UEMS 2023 é de responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC.

Clique aqui e confira o edital

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, até às 23h59 do dia 24 de novembro de 2022 (horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org, onde estão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os editais do PSV-UEMS 2023. Para se inscrever, o candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 100.

Sistemas de Ingresso

Para o PSV-UEMS 2023, em cumprimento ao disposto na Resolução CEPE-UEMS Nº 2.474, de 30 de agosto de 2022, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso será por meio dos sistemas de ingresso:

I – por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

II – por Reserva de Vagas, sendo:

a) 20% para candidatos ao regime de cotas para Negros(pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s);

b) 10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s);

c) 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul;

d) 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O candidato deverá, obrigatoriamente, optar pela vaga à qual deseja concorrer e certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas em decorrência das Leis: Lei nº 5.541, de 15 de julho de 2020; Lei nº 2.589, de 2002; Lei nº 2.589, de 26 de dezembro de 2002; Lei nº 2.605, de 6 de janeiro de 2003; ou da Resolução CEPE-UEMS nº 2.423, de 30 de agosto de 2022.

Data e Locais das Provas

A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão realizadas em 17 de dezembro de 2022, das 14h às 19h, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo município de realização da prova.

É importante ressaltar que o candidato poderá escolher realizar as provas em local diferente do curso que ele pretende ingressar. Num exemplo: o vestibulando é residente da cidade de Dourados e tem interesse no curso de Medicina ofertado na Unidade Universitária da UEMS/Campo Grande. Basta ele fazer a opção por realizar a Prova Objetiva e Prova de Redação no município que ele reside.

Novos Cursos

No Vestibular da UEMS 2023 estão previstas vagas para doze novos cursos, que foram criados após amplo debate da Universidade junto à população de diferentes municípios, tramitação e aprovação nos Conselhos Superiores. As Unidades Universitárias com novos cursos são: Aquidauana (Direito), Campo Grande (Administração Pública, Ciências Biológicas, História e Psicologia), Cassilândia (Direito), Coxim (Psicologia), Ivinhema (Tecnologia em Gestão Sucroalcooleira), Jardim (Direito), Maracaju (Agronomia), Mundo Novo (Agronomia) e Nova Andradina (Sistemas de Informação). Outra novidade está relacionada, também, ao curso de Enfermagem, que será ofertado no município de Costa Rica.

Com informações do Portal MS.