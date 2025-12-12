Veículo roubado com mais de 570 quilos de drogas é encontrado na MS-165, em Coronel Sapucaia

Motorista abandonou o carro e fugiu em direção ao Paraguai; maconha e skunk estavam no interior do automóvel

Um veículo VW Voyage carregado com 556 quilos de maconha e 22 quilos de skunk foi encontrado nesta quinta-feira (11) na rodovia MS-165, em Coronel Sapucaia, na região de fronteira com o Paraguai.

Segundo as informações, o automóvel trafegava pela Linha Internacional, entre Coronel Sapucaia e Paranhos, quando o condutor abandonou o carro e fugiu a pé em direção ao Paraguai após perceber a aproximação policial. Até o encaminhamento da ocorrência, ninguém havia sido preso.

Durante a vistoria, foram localizados diversos tabletes de maconha e skunk no interior do veículo. A checagem apontou que as placas eram falsas e que o carro havia sido roubado em junho deste ano, na cidade de Toledo, no Paraná.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 1,4 milhão. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, que dará continuidade aos procedimentos.

