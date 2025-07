Veículo de R$ 150 mil com queixa por apropriação indébita é apreendido em Itaquiraí

Jovem foi preso enquanto dirigia o carro, que havia sido registrado como não devolvido em Londrina, no Paraná

Um VW Taos avaliado em R$ 150 mil, com registro de apropriação indébita no Paraná, foi localizado nesta quinta-feira (3) em Itaquiraí, município na região da fronteira. O carro circulava normalmente pelas ruas da cidade até ser encontrado por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que faziam patrulhamento na BR-163.

O flagrante aconteceu depois que a equipe do DOF recebeu a informação de que um veículo com restrição criminal estaria em circulação na região. O carro foi identificado durante diligências e, após checagem dos sinais identificadores, foi confirmado o registro de apropriação indébita feito em 2023, na Delegacia de Furtos e Roubos de Londrina (PR).

Quem dirigia o veículo era um jovem de 24 anos, que foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí. Ainda não há detalhes sobre como o automóvel chegou até Mato Grosso do Sul, nem se o rapaz sabia da origem ilícita do bem.

