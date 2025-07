Veículo com agrotóxicos contrabandeados é abonadonado após perseguição na zona rural de Caarapó

Produto ilegal seria levado para o interior do Estado; prejuízo estimado ao crime é de R$ 825 mil

Um carro carregado com cerca de 800 litros de defensivos agrícolas contrabandeados foi apreendido nesta terça-feira (1º) na zona rural de Caarapó, região sul do Estado. O material estava em um veículo VW Parati, que foi abandonado após tentativa de fuga.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina na MS-278, próximo ao entroncamento com a MS-378. Ao avistar a viatura, o motorista tentou escapar, mas abandonou o carro e correu para uma plantação de milho, conseguindo fugir. Ninguém foi preso.

O veículo e os produtos foram levados para a unidade da Receita Federal em Ponta Porã. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 825 mil. A suspeita é de que os agrotóxicos seriam distribuídos ilegalmente no interior do Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram