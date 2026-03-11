Trio encapuzado e armado invade casa de idoso e rouba R$ 25 mil em Naviraí

Na noite desta terça-feira (10) um idoso, de 63 anos, teve a casa invadida por um trio armado e encapuzado que roubou cerca de R$ 25 mil do imóvel. O caso aconteceu em Naviraí, cidade distante 359 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou aos policiais que estava deitado no sofá da sala, quando o grupo entrou em sua casa alegando que ele estava devendo uma quantia para o patrão deles. Durante a ação criminosa, os suspeitos questionavam onde estava o dinheiro.

Em determinado momento, obrigaram a vítima a entrar em um dos quartos, onde encontrou cerca de R$ 25 mil em espécie. Segundo ele, o montante era destinado à compra e venda de veículos, como motos e carros. Além disso, o trio roubou um celular e foi embora em seguida.

O homem não soube identificar os criminosos. O caso segue sob investigação.