Trabalhador rural morre após passar mal enquanto comia queijo em fazenda de Porto Murtinho

Um trabalhador rural morreu na manhã da última terça-feira (10) após passar mal em uma fazenda na zona rural de Porto Murtinho, município localizado a 454 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Adilson Neves Dias, de 49 anos.
Segundo informações repassadas por familiares, Adilson estava na propriedade, localizada a cerca de 90 quilômetros da área urbana, quando começou a passar mal enquanto se alimentava. Ele teria desmaiado pouco depois.
Um parente foi avisado da situação e seguiu imediatamente até o local. Ao chegar, encontrou Adilson desacordado e iniciou o transporte até o Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira. Durante o trajeto, após cerca de 40 quilômetros percorridos, por volta das 8h50, o veículo encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que assumiu o atendimento e deu continuidade ao socorro.
Apesar dos esforços, Adilson não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Exames necroscópicos apontaram que a causa da morte foi um infarto, conforme divulgado pelo site Ivi Agora.