Suspeito de matar companheira em SP é preso após fugir para Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul prendeu, na tarde desta quinta-feira (26), em Água Clara, César Ferreira da Silva, suspeito de matar a companheira, Simone Trigueiro, de 38 anos, em Andradina. O crime teria ocorrido pela manhã, e o homem fugiu em seguida para Mato Grosso do Sul. Ele foi localizado na região da linha férrea, a cerca de 189 quilômetros de Campo Grande.

O corpo da vítima foi localizado dentro do banheiro da própria residência, na Vila Mineira, depois que parentes decidiram ir até o imóvel por não conseguirem contato com ela havia alguns dias. Ao encontrarem Simone sem vida, acionaram imediatamente a polícia.

Levantamentos iniciais da perícia apontaram sinais compatíveis com estrangulamento, além de indícios de que houve luta fisica no local. A confirmação da causa da morte dependerá do exame necroscópico.

Segundo relatos colhidos durante a investigação, após o crime o suspeito teria utilizado o telefone da vítima para enviar mensagens à mãe dela, nas quais pedia desculpas. Também há informações de que ele realizou movimentações financeiras usando as contas bancárias de Simone.

O relacionamento do casal durava aproximadamente oito meses. Familiares afirmaram que havia episódios anteriores de agressão, embora nenhuma denúncia formal tenha sido registrada. Existe ainda a informação preliminar de que o investigado teria deixado o sistema prisional recentemente, dado que segue em apuração.

Com a suspeita de fuga para Mato Grosso do Sul, equipes policiais intensificaram as buscas e conseguiram localizar o homem nas proximidades da linha férrea, em Água Clara, município distante cerca de 189 quilômetros de Campo Grande.

Após a prisão, ele foi apresentado ao Poder Judiciário e permanece custodiado. O inquérito que apura o caso está sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo.