Suspeito de latrocínio que vitimou servidor da educação em Corumbá se entrega à Polícia Civil

Homem de 27 anos teve a prisão preventiva decretada após ser identificado como autor das facadas; dois adolescentes já haviam sido apreendidos

No final da manhã desta segunda-feira (4), o principal suspeito de envolvimento no latrocínio que tirou a vida de Amélio Inácio de Oliveira, de 34 anos, se apresentou espontaneamente na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O homem, de 27 anos, teve a prisão preventiva cumprida no momento em que compareceu à unidade, após a divulgação de um cartaz de procurado.

Ele é apontado como autor das facadas que mataram Amélio no dia 25 de julho. Os outros dois envolvidos no crime, adolescentes de 17 anos, já haviam sido apreendidos anteriormente.

Segundo as investigações conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), a vítima foi vista pela última vez em uma conveniência no bairro Centro América, onde entrou em um veículo Ford Escort cinza ao lado do suspeito e dos adolescentes. Amélio, conhecido por ser reservado, acreditava que receberia uma carona.

O trio teria inicialmente planejado um roubo de motocicleta, mas, diante da falta de oportunidades, voltou-se contra a vítima. O crime ocorreu na estrada vicinal da Bocaina, na parte alta de Corumbá. Amélio foi morto com sete facadas. A faca usada foi localizada próxima ao corpo.

Durante a apuração, a polícia descobriu que um celular e um piercing de ouro foram levados, o que levou à reclassificação do caso de homicídio para latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

