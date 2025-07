Suspeito de agiotagem, extorsão e roubo é preso em Campo Grande

Homem de 34 anos teria se passado por policial e mantido vítima trancada em casa durante ação criminosa

Um homem de 34 anos foi preso na última sexta-feira (4) em Campo Grande, no bairro Tarsila do Amaral, sob suspeita de envolvimento com agiotagem, extorsão e roubo armado. A prisão aconteceu por força de mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital e faz parte de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF).

A apuração teve início após uma das vítimas procurar a polícia. De acordo com o relato, o crime aconteceu no dia 19 de maio, quando dois homens armados invadiram a casa da vítima e se apresentaram como policiais à paisana. Eles afirmaram estar acompanhados por uma viatura oficial e mantiveram a pessoa trancada no imóvel sob ameaça.

Ainda segundo a investigação, durante a ação, os criminosos obrigaram a vítima a assinar uma nota promissória em branco. Na sequência, diversos itens da residência foram levados: geladeira, micro-ondas, televisão, máquina de lavar, corrente de prata e um rack. Uma terceira pessoa teria chegado ao local com uma pick-up para recolher os objetos.

No imóvel do suspeito, a polícia encontrou dinheiro em espécie, dois simulacros de arma de fogo, móveis e eletrodomésticos subtraídos, uma motocicleta e panfletos de oferta de empréstimos, compra de ouro e venda de celulares. A prisão foi decretada em caráter preventivo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram