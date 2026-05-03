Subtenente da PM é preso após disparo durante briga em festa no interior de MS

Um subtenente da Polícia Militar, identificado como Mauri de Oliveira, de 53 anos, foi preso na noite desse sábado (2) após efetuar um disparo de arma de fogo durante uma briga em um evento no Clube de Laço Retiro, em Caracol, município a 385 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes policiais que faziam a segurança do evento foram acionadas por seguranças para conter uma confusão. Durante o deslocamento até o local da briga, os agentes ouviram um disparo. Ao chegarem, em meio a um grande público, seguranças apontaram Mauri como o possível autor do tiro.

Os policiais tentaram abordá-lo, mas o subtenente resistiu, se identificou como integrante da corporação e tentou se afastar em meio à multidão. Mesmo após a identificação, ele continuou se opondo à ação policial.

Durante a contenção, um dos agentes conseguiu localizar e retirar a arma que estava na cintura do suspeito. Nesse momento, Mauri questionou a abordagem, alegando ter posição superior na hierarquia da corporação e afirmando que recorreria à Justiça.

Com a resistência e a aproximação de familiares que tentavam interferir na ocorrência, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança no local. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caracol.

Em depoimento, ele afirmou que se envolveu na briga após três pessoas tentarem agredir seu sobrinho, que teria sido atingido com socos no rosto. Segundo o relato, diante da desvantagem numérica, efetuou um disparo para o alto com o objetivo de dispersar os envolvidos.

Sobre a arma, Mauri declarou que pertence ao pai e que estaria regularizada, mas não apresentou documentação no momento. O armamento, com duas munições intactas, foi apreendido e entregue na delegacia.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, vias de fato e resistência, e será investigado pela Polícia Civil.

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