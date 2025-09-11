Quatro são presos com cigarros e mercadorias contrabandeadas do Paraguai em Maracaju

Apreensão ocorreu durante bloqueio na MS-164 e carga foi avaliada em R$750 mil

Quatro homens, com idades entre 25 e 47 anos, foram presos em Maracaju durante uma ação de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. A ocorrência foi registrada na MS-164, próximo à Usina Tonon, na zona rural do município.

Os militares interceptaram dois Fiat Uno e um GM Corsa carregados com produtos contrabandeados do Paraguai. Ao vistoriarem os veículos, encontraram 1.250 pacotes de cigarros, 90 frascos de perfumes e 131 aparelhos hospitalares de origem estrangeira.

Questionados, os suspeitos confessaram que buscaram a mercadoria em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e tinham como destino a cidade de Campo Grande.

O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 750 mil e encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Ponta Porã, onde também foram apresentados os detidos.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram