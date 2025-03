Quatro adolescentes com idades entre 11 e 16 anos são apreendidos após furtos em veículos em Dourados

Na madrugada desta quinta-feira (20), quatro adolescentes, com idades entre 11 e 16 anos, foram apreendidos após realizarem uma série de furtos em veículos na área central de Dourados e na região do shopping. A ação criminosa começou na quarta-feira (19) e continuou até a localização do grupo no Jardim Central, próximo ao hospital da Cassems.

De acordo com a polícia, os adolescentes, todos indígenas, caminhavam pelas ruas verificando as portas dos veículos estacionados. Ao encontrarem algum automóvel destrancado, abriam e furtavam diversos itens, como presilhas de cabelo, cartões bancários e outros objetos pessoais dos proprietários.

Com os adolescentes, a polícia encontrou vários itens de procedência duvidosa, provavelmente subtraídos dos veículos. O grupo foi apreendido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).