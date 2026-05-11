PRF e PM apreendem 509 quilos de maconha, em Batayporã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) apreenderam 509 quilos de maconha, neste domingo (10). O caso aconteceu em Batayporã, cidade distante 309 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, as equipes realizaram uma ação conjunta nas buscas a um Ford/Focus suspeito de estar sendo utilizado para o transporte de ilícitos. O veículo foi abordado pelos policiais militares em Batayporã.

No veículo foram encontrados 509 quilos de maconha. O motorista empreendeu fuga a pé e não foi localizado.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Batayporã (MS).