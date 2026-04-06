PRF apreende mais de 1,2 tonelada de maconha e arma em caminhão em Campo Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.290 quilos de maconha e uma pistola durante fiscalização na BR-262, em Campo Grande, na sexta-feira (3). O caso foi divulgado nesta segunda-feira (06).

Segundo divulgado, a equipe encontrou um caminhão parado no acostamento com suposto problema mecânico e prestava auxílio ao motorista quando percebeu o nervosismo dele.

Questionado, o condutor admitiu que transportava uma arma na cabine. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm e seis munições. Na sequência, ao verificarem o compartimento de carga, encontraram diversos fardos de maconha.

O motorista confessou que pegou a droga em Campo Grande e que faria o transporte até Barueri (SP).

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.