PRF apreende 521 quilos de maconha durante fiscalizações na BR-060

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 521 quilos de maconha, nesta terça-feira (9), em Sidrolândia, cidade distante 70,1 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão aconteceu durante fiscalizações na BR-060, quando um Fiat/Strada foi abordado. Ao descer do veículo o condutor confessou que transportava drogas. Na picape foram encontrados 517 quilos de maconha e 4,1 quilos de skunk.

O preso declarou que iria transportar o ilícito de Sidrolândia até Campo Grande. Ele foi encaminhado à Polícia Civil, juntamente com o veículo e a droga.