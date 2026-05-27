PRF apreende 2 toneladas de maconha e motorista foge a pé em Guia Lopes da Laguna

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 2.068 quilos de maconha e recuperou uma caminhonete, nesta quarta-feira (27). O caso aconteceu em Guia Lopes da Laguna, cidade distante 235 quilômetros de Campo Grande.

Durante fiscalizações na BR-267, os policiais deram ordem de parada a uma Toyota/Hilux, porém o motorista não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que o condutor abandonou a caminhonete e empreendeu fuga a pé. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

No veículo os policiais encontraram grande quantidade de maconha. A equipe também descobriu que a Hilux utilizava placas falsas e possuía registro de furto em São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna.