PRF apreende 1,5 tonelada de maconha e suspeito foge a pé, em Sidrolândia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.548 quilos de maconha, neste sábado (16) durante fiscalização. O caso aconteceu em Sidrolândia, cidade distante 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, agentes estavam realizando fiscalizações na BR-060, quando os policiais deram ordem de parada a uma Toyota/Hilux, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que o motorista abandonou a caminhonete e empreendeu fuga a pé.

No veículo foram encontrados os tabletes de maconha. A equipe também descobriu que a caminhonete possuía registro de furto/roubo.

Não há informações sobre a captura do suspeito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande.

