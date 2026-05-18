PRF apreende 1,5 tonelada de maconha e suspeito foge a pé, em Sidrolândia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.548 quilos de maconha, neste sábado (16) durante fiscalização. O caso aconteceu em Sidrolândia, cidade distante 70 quilômetros de Campo Grande.
Segundo informações, agentes estavam realizando fiscalizações na BR-060, quando os policiais deram ordem de parada a uma Toyota/Hilux, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que o motorista abandonou a caminhonete e empreendeu fuga a pé.
No veículo foram encontrados os tabletes de maconha. A equipe também descobriu que a caminhonete possuía registro de furto/roubo.
Não há informações sobre a captura do suspeito.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande.
