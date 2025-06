Preso conhecido por “Cachorrão” aproveita portão aberto e foge penitenciária

Welington Xavier, de 43 anos, conhecido como “Cachorrão”, escapou da unidade após aproveitar um momento de distração enquanto trabalhava no setor de almoxarifado do presídio. Condenado por estupro de vulnerável, ele estava preso desde julho de 2023 e havia sido designado para o setor no último dia 12 de maio, após apresentar bom comportamento.

De acordo com informações apuradas, a fuga ocorreu quando um portão foi aberto. Ao perceber a oportunidade, o interno correu em direção à saída e, mesmo com a tentativa de um servidor em detê-lo, conseguiu escapar. Do lado de fora, uma mulher teria deixado uma motocicleta estacionada. Welington montou rapidamente no veículo e fugiu. Ele foi visto sem camisa e vestindo calça laranja, parte do uniforme padrão dos internos.

Equipes de segurança pública seguem realizando buscas para recapturar o fugitivo. O caso também reacende o debate sobre as condições estruturais e humanas do sistema penitenciário do Estado.

Nota da Agepen

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que está apurando rigorosamente as circunstâncias da fuga. Segundo a instituição, Welington Xavier aproveitou o momento em que um caminhão saía pelo portão lateral da unidade — destinado à entrada e saída de veículos — para escapar, com o auxílio de uma motocicleta que o aguardava do lado de fora. A Agepen afirma ainda que todas as forças de segurança foram acionadas e atuam de forma integrada com a Polícia Penal para localizar o foragido, e que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para esclarecer o caso.

Por Taynara Menezes

