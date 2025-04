Polícia Militar apreende carro com carga de cigarros contrabandeados em Ponta Porã

Na madrugada deste sábado (26), a Polícia Militar interceptou um veículo carregado com cigarros de origem paraguaia na BR-463, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

Durante patrulhamento preventivo na área, os policiais identificaram dois veículos em atitude suspeita. Um deles, um Renault Sandero vermelho com placas de Praia Grande (SP), tentou fugir ao ser abordado, realizando manobras perigosas e retornando em alta velocidade pela rodovia.

Durante a perseguição, o motorista chegou a jogar o carro contra a viatura da PM, obrigando os agentes a atirar no pneu traseiro esquerdo do veículo, que acabou estourando. Mesmo assim, o condutor prosseguiu com a fuga até entrar em uma área de mata na região de Sanga Puitã, onde abandonou o carro ainda em movimento e escapou a pé em direção à faixa de fronteira com o Paraguai.

Buscas foram feitas na região, mas o suspeito não foi localizado. No interior do veículo, os policiais encontraram cerca de 1.250 pacotes de cigarros da marca Eight, configurando o crime de contrabando.

O carro e a carga foram apreendidos e levados ao Grupamento Militar para registro da ocorrência e contagem dos materiais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram