Polícia fecha oficina clandestina de adulteração de motos em Campo Grande

Uma oficina clandestina que adulterava motocicletas foi fechada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (23), em Campo Grande. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante no local, que funcionava na Rua Manoel Macedo Falcão, no bairro Parque do Lageado.

De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), responsáveis pela operação, no imóvel foram encontradas motocicletas parcialmente desmontadas, além de ferramentas usadas para adulteração de chassi, como pinos e instrumentos de marcação.

O homem preso já havia sido indiciado anteriormente pelo mesmo tipo de crime, relacionado à adulteração de motocicletas. Ele foi detido no local e encaminhado à delegacia especializada.

O suspeito deve responder pelo crime de posse ou guarda de instrumentos destinados à adulteração ou falsificação de sinais identificadores de veículos automotores. As investigações seguem para apurar a origem das motocicletas e se há outros envolvidos no esquema.

