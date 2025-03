Polícia de Naviraí prende dois suspeitos por homicídio em operação de investigação

A Polícia Civil de Naviraí esclareceu um homicídio ocorrido na cidade e prendeu dois suspeitos envolvidos no crime. O caso aconteceu na noite de 17 de março, por volta das 20h, no bairro Jardim Progresso. Na ocasião, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo que resultou em uma vítima fatal. No local, foi constatado o óbito de um jovem de 25 anos, que foi atingido por dois tiros, um na cabeça e outro no peito, ambos transfixando seu corpo, conforme laudo necroscópico.

As investigações indicaram que o autor dos disparos, um homem de 28 anos, havia morado com a vítima. Ele teria ido até a residência da vítima e efetuado três disparos antes de fugir em um Fiat Uno branco, com teto e capô pretos. O veículo era conduzido por um jovem de 25 anos, que também foi envolvido na fuga.

No dia seguinte, 18 de março, a Polícia Civil localizou o veículo usado na fuga e, ao abordar o suspeito que estava com o carro, descobriu que ele possuía dois mandados de prisão em aberto. O rapaz foi detido imediatamente.

Com as provas coletadas, a polícia solicitou a prisão preventiva dos dois envolvidos, medida que foi prontamente deferida pela Justiça.

Nesta quarta-feira, 26, a equipe da Polícia Civil localizou e prendeu o autor do homicídio, cumprindo o mandado de prisão preventiva contra ele. Além disso, um terceiro mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o jovem que ajudou na fuga, o qual já estava detido.