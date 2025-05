Policia Civil esclarece tentativa de homicídio no bairro Amambai

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu que uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de 12 de abril, em um hotel no bairro Amambai, em Campo Grande, teve como motivação um acerto de contas. A vítima, um homem identificado como R.R.O., estava hospedado com a esposa e o filho do casal, de apenas um ano de idade, quando foi brutalmente atacado dentro do quarto por dois homens armados com facas.

Segundo a investigação conduzida pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), quatro suspeitos participaram da ação criminosa. Dois deles renderam o porteiro do hotel e roubaram seus celulares, enquanto os outros dois localizaram o quarto onde a vítima estava e invadiram o cômodo.

Durante o ataque, a esposa da vítima conseguiu se trancar no banheiro com a criança para se proteger. Ela relatou ter ouvido os agressores afirmarem que o homem já estava morto antes de deixarem o local. Gravemente ferido no pescoço e no tórax, a vítima foi socorrida e passou por cirurgia de emergência, precisando ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Testemunhas informaram à polícia que os criminosos portavam facas, e um deles parecia estar com uma arma de fogo na cintura. A investigação apontou que o crime foi motivado por vingança: no dia anterior, a vítima havia cometido um furto contra um comércio local, causando prejuízo aos proprietários.

Um dos envolvidos no ataque, identificado como sócio do estabelecimento furtado, foi preso temporariamente. A partir dele, a polícia chegou ao comparsa que também participou diretamente da agressão à vítima dentro do quarto. Durante depoimento, o segundo suspeito, que assim como o primeiro, não tinha antecedentes criminais, alegou que a intenção inicial era apenas “dar um susto”, mas a situação teria saído do controle.

Ambos foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado, com a justificativa de que o ataque impossibilitou qualquer chance de defesa por parte da vítima, além de roubo, pelos celulares levados do porteiro.

A investigação segue em andamento para identificar e localizar os outros dois envolvidos na ação criminosa.

