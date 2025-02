Polícia apreende mais de 1,7 tonelada de maconha em veículo furtado no interior de MS

Motorista abandonou o carro e fugiu para a mata durante abordagem; droga está avaliada em R$ 3,5 milhões

Um veículo Fiat Ducato baú, de cor branca, carregado com 100 fardos de maconha, totalizando 1.733 quilos, foi apreendido na madrugada desta terça-feira (18) na rodovia MS-160, zona rural de Tacuru, no interior do Estado. O condutor abandonou o veículo e fugiu para a vegetação às margens da estrada, não sendo localizado até o momento.

A droga, avaliada em R$ 3,5 milhões, foi descoberta durante patrulhamento na região. Após checagem, foi constatado que as placas do veículo eram falsas e que o carro havia sido furtado em Franca, São Paulo, em novembro de 2023. O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

A operação foi realizada pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

