Polícia apreende 2,6 toneladas de maconha e prende dois homens em Ponta Porã

Uma ação da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) resultou na apreensão de 2.630 quilos de maconha e na prisão de dois homens no sábado (9), em Ponta Porã, município localizado na fronteira com o Paraguai. A ocorrência foi registrada na rodovia MS-164, nas proximidades do Assentamento Itamarati, durante a operação “Protetor”.

O entorpecente estava escondido sob uma carga de farelo de ossos transportada em um caminhão. O veículo era conduzido por um homem de 46 anos, que tinha como passageiro outro de 31. Conforme a Polícia Civil, a checagem nos sistemas revelou antecedentes criminais para ambos: o motorista por tráfico de drogas e o passageiro por roubo.

Diante da suspeita e da frequência de apreensões na região, os policiais realizaram vistoria no compartimento de carga e localizaram a droga.

Os dois foram autuados em flagrante por tráfico e levados para a sede da Defron, em Dourados.

