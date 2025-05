Polícia apreende 2,5 toneladas de maconha e recupera veículo furtado em Ponta Porã

Suspeitos abandonaram os carros e fugiram a pé em meio a um milharal; ninguém foi preso

Dois veículos carregados com mais de mil quilos de maconha cada foram apreendidos nesta quinta-feira (29) em Ponta Porã, durante ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Um dos carros, uma Fiat Strada, havia sido furtado em Brasília (DF). O outro, um VW Polo Track, também de cor branca, transportava grande quantidade da droga. Nenhum suspeito foi preso.

A ação ocorreu durante bloqueio entre as rodovias MS-164 e MS-270, no Trevo do Copo Sujo. Segundo informações do DOF, dois veículos que se aproximavam em alta velocidade retornaram ao perceber a barreira policial. Houve acompanhamento, e os condutores acabaram abandonando os carros para fugir a pé por uma plantação de milho. Buscas foram realizadas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

No interior do Polo, foram encontrados 44 fardos de maconha. Já na Fiat Strada, havia 63 volumes do mesmo entorpecente. Juntos, os carregamentos totalizam cerca de 2,5 toneladas da droga.

Após checagem dos dados dos veículos, foi constatado que a Fiat Strada havia sido furtada na Capital Federal. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi calculado em aproximadamente R$5,2 milhões.