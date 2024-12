PMA prende cinco pessoas por pesca predatória de Piracema em Mato Grosso do Sul

A PMA (Polícia Militar Ambiental) prendeu cinco homens por pesca predatória de Piracema em Mato Grosso do Sul, além de apreenderem também 116kg de pescados, armas, redes e veículos durante a fiscalização no último fim de semana.

Em Guia Lopes da Laguna, três homens que ocupavam duas motocicletas foram detidos pelos policiais próximos à rodovia MS-382, com 116,95 kg de peixes pescados durante o período da piracema, sendo 12 jaús, 4 pintados, 2 curimbatás.

Os homens confessaram a pesca ilegal e relataram que usaram uma tarrafa para capturarem os peixes, deixando o equipamento escondido às margens do Rio Miranda, próximo ao Poço do Barreiro. O trio foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil de Jardim.

No distrito de Camisão, em Aquidauana, os agentes aprenderam um apetrecho proibido, uma tarra e um saco com cinco peixes da espécie armal, que foram encaminhados até a 2°PPMA de Aquidauana.

Dois homens também foram presos, após serem flagrados pescando às margens do Rio Aquidauana. A dupla estava com equipamentos de pesca e dois revolveres calibre 38.

Eles foram encaminhados a delegacia Policial Civil de Aquidauana e cada um deles foi multado em R$ 1,5 mil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram