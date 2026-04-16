PM apreende 3,6 toneladas de maconha escondidas em tanque agrícola em Rio Negro

A maior apreensão de drogas já registrada em Rio Negro ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16), na rodovia MS-430. Ao todo, 3,6 toneladas de maconha foram encontradas escondidas dentro de um tanque de combustível agrícola. Duas pessoas foram presas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam rondas nas proximidades de uma rotatória da rodovia quando abordaram um caminhão prancha que transportava um trator e o tanque.

Durante a fiscalização, com apoio da cadela farejadora Kynay, do Canil do Batalhão de Choque, os policiais localizaram a droga escondida no compartimento. A forma de transporte levantou suspeitas e indicou tentativa de burlar a fiscalização.

Segundo a polícia, o entorpecente teria saído de Porto Murtinho e tinha como destino Campo Grande.

Dois homens, de 20 e 30 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para os procedimentos legais.