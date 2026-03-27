Piloto de moto é preso por participação em tentativa de feminicídio que deixou jovem paraplégica em Campo Grande

Um jovem de 18 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (27), suspeito de envolvimento na tentativa de feminicídio contra uma mulher de 22 anos, registrada em agosto de 2025, em Campo Grande.

A prisão foi realizada por equipes da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa). Conforme a investigação, o rapaz conduzia a motocicleta usada no crime, enquanto o autor dos disparos, um adolescente de 16 anos, estava na garupa.

O atentado ocorreu no bairro Parque Lageado. Na ocasião, a dupla se aproximou da vítima e o passageiro efetuou tiros à queima-roupa. A jovem sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves e ficou paraplégica.

Segundo a Polícia Civil, o crime teve motivação homofóbica. Em depoimento, o suspeito preso alegou que não sabia da intenção do adolescente de atirar, mas confirmou que o menor tinha conflitos frequentes com a vítima por causa da orientação sexual dela.

As investigações apontam ainda que a jovem era alvo recorrente de ofensas na região, principalmente por usuários de drogas e pessoas ligadas ao tráfico. O adolescente apontado como autor dos disparos também estaria entre os que hostilizavam a vítima.

À época do crime, a própria vítima já havia relatado à polícia que sofria perseguições e indicou que os envolvidos seriam um menor, responsável pelos tiros, e outro homem que pilotava a moto, agora preso.

O adolescente tem histórico de atos infracionais, incluindo registros por crimes violentos. O caso segue sob investigação.

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