PF faz operação em Angélica e Fátima do Sul contra grupo suspeito de investimentos irregulares

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (27) uma operação em duas cidades de Mato Grosso do Sul para investigar supostas irregularidades em investimentos praticadas por grupos criminosos.

As ações ocorreram nos municípios de Angélica e Fátima do Sul. Além de Mato Grosso do Sul, a operação também teve desdobramentos no estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, o objetivo é reunir elementos que comprovem a prática de crimes relacionados a investimentos ilegais e possíveis fraudes financeiras.

As investigações fazem parte do aprofundamento de apurações já em andamento no âmbito das operações “Zehirut” e “Charitzut”, que apuram a atuação de grupos suspeitos de movimentações financeiras irregulares.

Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre mandados cumpridos, valores envolvidos ou a identificação dos investigados.

A corporação informou que os trabalhos seguem para coleta de provas e análise de materiais apreendidos durante a operação.