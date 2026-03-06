Perseguição termina com motorista preso e carro carregado com cigarros contrabandeados

Uma perseguição policial terminou com um homem preso e um veículo carregado com cigarros contrabandeados apreendido em Nova Alvorada do Sul, município a 116 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, equipes tentaram abordar um comboio formado por quatro veículos suspeitos de transportar produtos ilegais vindos do Paraguai. Os motoristas, no entanto, desobedeceram à ordem de parada e fugiram, dando início a uma perseguição.

Durante a ação, os policiais chegaram a efetuar disparos para tentar conter os suspeitos. Apesar da fuga em grupo, apenas um dos carros foi interceptado.

O motorista acabou preso e, dentro do veículo, os policiais encontraram grande quantidade de cigarros contrabandeados. Os outros três veículos conseguiram escapar.

O caso foi encaminhado às autoridades responsáveis e a carga apreendida ainda passará por contagem oficial.