Pedreiro é agredido com pedaço de madeira após discussão, em Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira (6), um pedreiro, que não teve suas informações divulgadas, de 38 anos, foi agredido com pauladas após um desentendimento. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os envolvidos se desentenderam por motivos banais e, durante a discussão, o autor arremessou um pedaço de madeira na vítima.

O pedreiro foi atingido na região da cabeça, no ombro direito e na mão esquerda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado na local e a vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida.