Paratleta de MS morto ao ser arremessado de prédio é enterrado como indigente no Recife; família faz vaquinha para viagem

O paratleta sul-mato-grossense Maycon Douglas de Jesus Almiron, de 30 anos, foi enterrado como indigente após ser morto no dia 13 de fevereiro, em um prédio no bairro de Boa Viagem, em Recife. A família afirma que ele portava documento de identificação.

Natural de Mato Grosso do Sul, Maycon foi campeão de bocha adaptada nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de 2013, realizados em Buenos Aires. Ele tinha má-formação nos braços e nas pernas e foi arremessado do quarto andar do edifício junto com a cadeira de rodas motorizada.

De acordo com testemunhas, o atleta vendia doces na orla de Boa Viagem quando foi convidado por um morador para subir até o apartamento. No local, o homem teria apresentado comportamento agressivo. Uma amiga do suspeito e uma empregada doméstica conseguiram sair do imóvel, mas Maycon permaneceu no apartamento e acabou sendo lançado pela janela.

O investigado como autor do crime é Thiago Relagado Carvalheira, de 35 anos. Segundo o delegado Rodrigo Bello, responsável pelo registro da ocorrência, ele estaria em surto psicótico e, após o crime, também se jogou do prédio e morreu.

Sem recursos para viajar até Pernambuco, a família do paratleta iniciou uma vaquinha virtual para custear o deslocamento da mãe até o Recife. O objetivo é regularizar a documentação e corrigir o registro de sepultamento para que o nome do atleta conste oficialmente.

Os familiares também buscam esclarecimentos sobre as circunstâncias do enterro como indigente, mesmo com a identificação da vítima.