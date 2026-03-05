Pai é esfaqueado pelo filho durante discussão e afirma que o menino não teve intenção de feri-lo, em Três Lagoas

Na noite desta quarta-feira (4) um pai foi esfaqueado pelo próprio filho durante briga. O caso aconteceu em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo Três Lagoas News, a discussão começou quando o pai chegou em casa depois do trabalho, mas o motivo da briga segue desconhecido.

Na ocasião, o pai se aproximou do filho de 15 anos, armado com uma faca, quando foi atingido no pescoço. Ao ser questionado sobre o ferimento no hospital, o homem informou que havia brigado com o filho, mas que ele não tinha a intenção de feri-lo. Ainda segundo ele, o menino ficou em estado de choque após a ação.

Diante disso, a polícia foi acionada. O adolescente não foi encontrado em casa.

O caso está sendo investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.