Operação realiza ações de conscientização e prevenção contra exploração sexual infantojuvenil em MS

Nesta quarta-feira (13) foi realizada campanhas de conscientização e prevenção referentes à Operação Caminhos Seguros 2026, com mobilizações realizadas nas cidades de Bela Vista, Porto Murtinho, Bonito, Jardim, Caracol e também na Capital. A ação é realizada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) com o objetivo de combater a violência e a exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

Durante as ações, policiais da Especializada realizaram abordagens em postos de combustíveis, bares, conveniências e locais de grande circulação de caminhoneiros e caminhões, orientando a população sobre os riscos e sinais relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Além das orientações presenciais, equipes promoveram a distribuição de materiais educativos por meio de panfletagem, incluindo um guia contendo informações sobre os principais crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes, como sexting, grooming e cyberbullying.

A população também recebeu orientações sobre o e-book produzido pela DEPCA, intitulado “Ameaças Digitais – Proteja seus filhos dos perigos da internet”, material voltado à prevenção e conscientização de pais, responsáveis e educadores sobre os riscos e mecanismo de controle parental no ambiente virtual.

Nos bares e conveniências fiscalizados, proprietários e funcionários foram orientados acerca da proibição legal da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, reforçando a responsabilidade coletiva na proteção de crianças e adolescentes.

A ação integra a mobilização estadual da Polícia Civil durante a Operação Caminhos Seguros 2026, que segue em andamento com atividades preventivas, repressivas e de acolhimento em diversas regiões do Estado.