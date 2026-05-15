Operação prende funcionários de aeroporto que facilitavam o tráfico de drogas, em Corumbá

Foi deflagrada nesta sexta-feira (15) a Operação Íkaros, que tem como objetivo combater o tráfico de entorpecentes da Bolívia para Campinas (SP), utilizando o aeroporto de Corumbá (MS) como rota

Segundo informações divulgadas, ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em Corumbá e um de prisão preventiva em Campinas.

A investigação teve início em 2024, a partir da prisão em flagrante de um casal em São Paulo (SP). Na ocasião, foram apreendidos 100 kg de entorpecentes oriundos da Bolívia. A PF identificou que funcionários do aeroporto de Corumbá facilitavam o transporte de drogas e atuavam diretamente para que o entorpecente fosse escoado até o aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Além das apreensões, ainda houve a prisão em flagrante de um suspeito por posse irregular de quatro armas de fogo. Também foram apreendidos aparelhos celulares e um veículo.

Os celulares apreendidos serão periciados visando ao robustecimento da investigação em curso e à localização de eventuais indivíduos envolvidos.