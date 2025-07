Operação policial em Maracaju apreende drogas e prende três pessoas por tráfico

Investigação aponta que imóvel em construção usado para esconder cocaína e crack seria de traficante morto dias antes da ação



Uma operação policial realizada na tarde de quarta-feira (9) em Maracaju, a 160 km de Campo Grande, terminou com três pessoas presas e quase dois quilos de drogas apreendidos. A ofensiva, batizada de Última Forma, teve como foco três endereços ligados ao tráfico na cidade, incluindo um imóvel em construção onde as drogas estavam escondidas dentro da parede.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil local, um dos alvos era uma obra supostamente financiada com dinheiro do tráfico. No local, os agentes encontraram dois cofres embutidos na alvenaria e disfarçados de tomadas elétricas. Dentro deles, havia aproximadamente 1,5 kg de cocaína e meio quilo de crack. O imóvel, segundo a polícia, pertencia a um traficante que morreu no início da semana.

Em outro ponto da cidade, utilizado para armazenar e distribuir entorpecentes, foram detidos dois homens e uma mulher já conhecidos no meio policial. No local, a polícia apreendeu um simulacro de pistola, munições calibre .38, um tablete de maconha, porções menores da mesma droga, uma balança de precisão, celulares, máquina de cartão e bases para rádio comunicador, indícios de que a atividade ilegal era estruturada para o comércio diário.

Os mandados de busca foram autorizados pela 1ª Vara Criminal de Maracaju após o avanço das investigações. A estimativa é de que o prejuízo causado ao grupo envolvido passe de R$ 100 mil, considerando o valor das drogas apreendidas.

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil não informou se há outros alvos identificados ou foragidos.

