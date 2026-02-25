Operação Mulheres resulta na prisão de homem por violência doméstica em Campo Grande

Na tarde desta terça-feira (24), foi realizada uma ação da Operação Mulheres, que resultou na prisão de um homem de 57 anos em Campo Grande.

A ação foi conduzida por equipes do setor de capturas e do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª DEAM (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Ponta Porã, em razão de decisão judicial relacionada à regressão de regime.

O mandado está ligado a crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, conforme previsto na legislação penal.

Após diligências e levantamento de informações, os policiais localizaram o suspeito no município e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado à unidade policial competente e permanece à disposição do Poder Judiciário.

