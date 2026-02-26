Operação Mulher Segura: homem condenado por violência doméstica é preso após dois anos foragido

Um homem de 56 anos, condenado por agredir uma mulher, foi preso nesta quarta-feira ( durante uma ação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande. Ele foi encontrado no bairro Nova Aquidauana, na cidade de Aquidauana.

Contra ele havia um mandado de prisão definitivo pelo crime de lesão corporal contra mulher. No momento da abordagem, ele não resistiu e foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no município.

De acordo com a polícia, o homem tem várias passagens, como ameaça, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Ele estava foragido há quase dois anos, depois de ter fugido do sistema prisional.

Um dos casos mais graves aconteceu em 2021, em uma fazenda perto de Rio Verde de Mato Grosso. Segundo a investigação, ele esfaqueou um homem de 43 anos após uma discussão e fugiu sem ajudar a vítima. O homem ferido foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde sobreviveu.

Agora, o preso vai cumprir a pena determinada pela Justiça.