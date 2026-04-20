Operação destrói plantações de maconha e causa prejuízo de R$220 milhões ao tráfico na fronteira

Ação conjunta entre Paraguai e Brasil elimina área equivalente a 291 toneladas de droga

Uma ofensiva realizada no Paraguai atingiu diretamente estruturas do narcotráfico na região de fronteira com o Brasil. A Secretaria Nacional Antidrogas conduziu a ação com apoio da Força Aérea Paraguaia e da Polícia Federal, com foco em áreas de mata utilizadas para o plantio ilegal.

Segundo o portal Ponta Porã News, as operações ocorreram ao longo de dez dias no departamento de Canindeyú, incluindo regiões de reservas naturais conhecidas pela presença de cultivos ilícitos. Durante as incursões, equipes localizaram e eliminaram extensas áreas de plantação, além de estruturas usadas como base de apoio para produção e armazenamento da droga.

Ao todo, foram erradicados 95 hectares de maconha em diferentes fases de desenvolvimento. Também foram desmontados sete acampamentos ligados ao tráfico. Nos locais, os agentes encontraram e destruíram mais de 6 toneladas da droga já preparada para distribuição.

Com base em levantamentos técnicos, as autoridades estimam que o volume total retirado de circulação, somando lavouras e produto final, chega a cerca de 291 toneladas. O impacto financeiro às organizações criminosas é calculado em aproximadamente R$ 220 milhões, considerando principalmente o mercado brasileiro como destino.

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