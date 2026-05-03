Operação “Dama” prende duas mulheres por tráfico de drogas em Bataguassu

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante duas mulheres por tráfico de drogas na noite do último sábado (2), durante mais uma fase da operação “Dama”, em Bataguassu.

A ação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia do município após o recebimento de denúncia anônima que indicava intensa comercialização de entorpecentes em uma residência no bairro Jardim Santa Luzia, apontada como ponto de venda de drogas.

No local, os policiais constataram movimentação típica do tráfico. Durante a abordagem, foram encontradas porções de entorpecentes com uma das suspeitas, enquanto a outra foi flagrada dispensando drogas nas proximidades do imóvel.

Dentro da residência, os agentes localizaram maconha já fracionada para comercialização, além de porções de crack entre os pertences das investigadas, o que reforçou a suspeita de atuação conjunta no esquema criminoso.

As duas mulheres foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhadas ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o imóvel funcionava como ponto ativo de venda de entorpecentes. A operação “Dama” tem como foco o combate qualificado ao tráfico no município, especialmente no que diz respeito à atuação de mulheres em funções estratégicas dentro da cadeia criminosa.

Com as prisões, sobe para três o número de mulheres detidas por tráfico de drogas somente nesta semana em Bataguassu, evidenciando a intensificação das ações policiais na região.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, por meio de denúncias anônimas, que têm sido fundamentais para o avanço das investigações e o combate à criminalidade.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram