Operação combate ceva ilegal e reforça fiscalização ambiental no Pantanal do Estado

Uma ofensiva da Polícia Militar Ambiental está em curso desde o dia 17 de maio para reforçar a proteção da fauna silvestre na Bacia do Paraguai. A operação, batizada de Meio Ambiente Seguro (MAS), concentra os esforços especialmente nas áreas de grande fluxo turístico entre Corumbá e Miranda, com atenção redobrada à região do Passo do Lontra — conhecida como destino para pesca amadora.

Um dos principais focos da fiscalização é coibir a ceva de animais silvestres, prática que consiste em oferecer alimento propositalmente para atrair a fauna. Apesar de comum entre pescadores e caçadores, o método é ilegal e representa risco ambiental e sanitário. As ações da PMA incluem barreiras terrestres na rodovia MS-181, visitas a pousadas e abordagens a turistas e moradores.

Cevar animais é considerado crime ambiental, enquadrado como maus-tratos pela Lei Federal nº 9.605/98. A prática interfere diretamente no comportamento natural da fauna, condicionando animais à dependência de alimento humano e aumentando a interação com áreas urbanas — o que pode resultar em acidentes e na transmissão de doenças.

O impacto ecológico vai além do imediato: alterações na rotina alimentar da fauna provocam desequilíbrios entre predadores e presas, modificam o ciclo natural das espécies e intensificam disputas por território. Há também o risco de que animais passem a se aproximar de áreas habitadas em busca de comida, o que pode causar confrontos e facilitar a propagação de zoonoses.

