Operação Caminhos Seguros prende três por estupro de vulnerável em MS

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) deu início, nesta segunda-feira (4), às ações da Operação Caminhos Seguros 2026 com resultados no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

As diligências tiveram início nas cidades de Campo Grande, Sidrolândia e Maracaju, incluindo áreas rurais, e avançaram até o município de Dourados, onde equipes policiais intensificaram o cumprimento de ordens judiciais.

Na Aldeia Bororó, em Dourados, foram presos dois homens, de 56 e 36 anos, ambos condenados pelo crime de estupro de vulnerável. O primeiro possui pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, enquanto o segundo cumprirá pena de 9 anos, também em regime fechado.

Na sequência, ainda durante diligências na cidade de Dourados, um terceiro indivíduo, de 21 anos, auxiliar de serviços gerais, foi preso por policiais da DEPCA em cumprimento a mandado de prisão preventiva, também pelo crime de estupro de vulnerável.

As prisões representam o início das ações operacionais da Polícia Civil no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026, evidenciando a atuação firme no enfrentamento a crimes que violam gravemente a dignidade de crianças e adolescentes.

Além das ações repressivas, a operação também contempla medidas de prevenção e acolhimento. Equipes da Especializada realizam ações de panfletagem e orientação à população, com foco na conscientização sobre os riscos da violência sexual infantojuvenil e na importância da denúncia. As atividades também reforçam o papel da rede de proteção no acolhimento das vítimas, garantindo atendimento adequado e humanizado.