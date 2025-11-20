Operação apreende R$ 149 mil em medicamentos contrabandeados e celulares em Ponta Porã

Durante ações da Operação Dia da Consciência Negra, na manhã desta quinta-feira (20), policiais militares rodoviários apreenderam R$ 149 mil em medicamentos de origem estrangeira e diversos aparelhos celulares novos, todos sem documentação legal. A apreensão ocorreu em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai e está a 313 km de Campo Grande. Os produtos estavam dentro de um GM Prisma conduzido por um motorista contratado para fazer o transporte ilegal.

Segundo o BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), a equipe da base operacional de Aquidabã realizou a abordagem de rotina e, durante a vistoria dos itens obrigatórios, encontrou 12 celulares, entre iPhones, Redmi e Poco, além de um dispositivo Fire Stick, da Amazon.

Também foram identificados diversos medicamentos emagrecedores contrabandeados: 256 caixas de tirzepatida, 133 caixas de Lipoless, 17 de Tirzec, 2 de Lipoland, 1 de Synedica Labs, 103 de TG, 4 unidades de Retatrutide e 2 caixas de Landertropin.

A carga ainda incluía uma unidade do esteroide anabolizante Oxandroland 5, três frascos de Minoxidil, um Gummy Hair e uma loção corporal.

O motorista relatou aos policiais que recebeu a proposta de um conhecido para buscar os produtos no Paraguai e que receberia R$ 1.200 pelo transporte.

Diante da irregularidade, a PMR acionou a Polícia Federal de Ponta Porã. As mercadorias e o veículo foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal. O condutor foi liberado após a ocorrência.