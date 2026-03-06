Operação Approximatus cumpre mandados de busca e apreenção em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (6), equipes da Polícia Civil deflagraram mais uma fase da Operação Approximatus. A ação visou o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, em locais previamente identificados, pelos setores de inteligência das duas forças de segurança, como pontos de comércio de drogas e locais utilizados para a prática de delitos.

A ação contou com a participação de 42 policiais, sendo 18 policiais militares com equipes do GETAM, CANIL e Força Tática, e 24 policiais civis lotados na SIG, DEPAC, DAM, 1ª DP, 2º DP e 3ª DP, resultando na apreensão de uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9mm, diversos petrechos utilizados para o preparo de porções de entorpecentes destinadas a venda para usuários, e aproximadamente R$ 10.000,00 em dinheiro, valor proveniente do tráfico de drogas.

Um homem, de 37 anos, foi autuado em flagrante suspeito da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso proibido.

A Operação Approximatus tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e fortalecer a presença das forças de segurança nos bairros, contribuindo para a manutenção da ordem pública e a segurança da população.