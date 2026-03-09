Mulher registrada desaparecimento de irmã no Jardim Noroeste

Na noite deste domingo (9) uma mulher, que não teve suas informações divulgadas, procurou a delegacia para registrar o desaparecimento da sua irmã, de 59 anos. Ambas moram juntas no Jardim Noroeste.

Segundo a mulher, sua irmã é natural de Corumbá (MS) e estava morando em sua casa há cerca de três meses.

No dia 5 de março, em torno das 8h, ela saiu da casa, a pé, informando que iria ao Mercado Mister Júnior, localizado no bairro Montevidéu. Entretanto, a irmã não retornou para o imóvel.

Ainda segundo a comunicante, a desaparecida fez uso de medicamentos controlados e estava sob seus cuidados.

Para ajudar na identificação, ela informou que a irmã tem estatura baixa, possui curvatura acentuada na coluna (corcunda), costuma sorrir com frequência e possui apenas o seio esquerdo. Quando desapareceu, estava usando uma calça jeans com bordado verde.