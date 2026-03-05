Mulher procura delegacia após ter videos e fotos intimas divulgadas com manipulçao de IA, em Campo Grande

Nessa quarta-feira (4), uma mulher procurou a delegacia para registrar queixa após descobrir que suas imagens íntimas estavam circulando pela internet. O caso foi registrado na (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como divulgação de cena de sexo ou pornografia com possível finalidade de humilhação ou vingança, em Campo Grande.

Segundo o relato da vítima à polícia, parte das fotos havia sido manipulada com IA (Inteligência Artificial) para criar cenas falsas de nudez.

Ainda segundo ela, tomou conhecimento da situação quando, na segunda-feira (3), foi alertada pelo cunhado de que um vídeo tinha sido publicado e com o seu rosto em um site de conteúdo adulto. Ele enviou à mulher prints de conversas no Telegram onde as imagens e vídeos eram compartilhados.

A partir disso, ela reconheceu algumas fotos, mas também percebeu que algumas delas, onde estava vestida, haviam sido alteradas para cenas de nudez.

Quando questionada sobre um possível responsável, ela relatou que suspeita de que seja o ex-namorado, já que era o único que possuía acesso aos vídeos íntimos. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito e foi orientada a procurar a Casa da Mulher Brasileira caso queira solicitar medidas protetivas.

O caso segue sob investigação.