Mulher investigada por aproveitava da dependência de usuários de drogas e extorquir carros, em Bataguassu

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Bataguassu, cumpriu nesta quinta-feira (30) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão.

Segundo a investigação, a suspeita se aproveitava da dependência química de usuários de drogas para criar dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes. Depois, os débitos eram convertidos em bens, principalmente veículos, que passavam a ser usados e negociados no esquema criminoso.

A ordem de prisão foi expedida pela Justiça após representação da autoridade policial com base nos elementos reunidos durante as investigações.

Ainda conforme a Polícia Civil, a mulher já havia sido presa anteriormente por tráfico de drogas. No entanto, após conseguir liberdade provisória, voltou a praticar crimes semelhantes, o que demonstraria reiteração criminosa.

Diante da situação, o Judiciário determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e interromper as atividades criminosas investigadas.