Mulher fica presa em ferragens após se envolver em acidente com três veículos e ter carro arremessado na BR-267

Na manha desta segunda-feira (18) uma mulher, que não teve suas informações divulgadas, ficou presa nas ferragens após se envolver em acidente entre três veículos e ter carro arremessado em vegetação. O caso aconteceu na BR-267, em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Cenário MS, um Volkswagen Gol com placas de Santa Rita do Pardo estava trafegando pela pista e ao avistar um animal, freiou bruscamente para evitar o atropelamento. A ação fez com que o carro de traz, um Fiat Uno, invadisse a pista contrária para desviar e acertasse uma carreta.

Devido ao impacto da batida, o Fiat Uno rodou na pista e foi arremessado em uma área de vegetação próxima as margens da rodovia. O carro ficou completamente destruído e a motorista ficou presa nas ferragens. A motorista foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu.

Os outros dois condutores envolvidos no acidente não ficaram feridos e o Gol não foi atingido. Embora a carreta tenha ficado com o para-choque danifica, ela continuou em condições de rodagem e foi removida da via.

A PRF (Policia Rodoviária Federal) esteve no local.

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